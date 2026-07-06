AP: Трамп намерен обсудить с Зеленским завершение конфликта на Украине

6 июля журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз заявил, что страны – члены Североатлантического альянса обсудят тему Украины на своем саммите в Анкаре во вторую очередь, чтобы не расстроить президента США. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может вовсе не выступить на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля. Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с тремя «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы. Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине. Третья атака – предполагаемая угроза со стороны России.