AP: Трамп намерен обсудить с Зеленским завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, имя которого не раскрывается.
По информации источника агентства, глава Белого дома считает необходимым как можно быстрее добиться прекращения боевых действий.
6 июля журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз заявил, что страны – члены Североатлантического альянса обсудят тему Украины на своем саммите в Анкаре во вторую очередь, чтобы не расстроить президента США. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может вовсе не выступить на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля. Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с тремя «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы. Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине. Третья атака – предполагаемая угроза со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что и у президента России Владимира Путина, и у Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. На вопрос о том, что раньше Трамп придерживался позиции Евросоюза в вопросе конфликта с Украиной, а сейчас нейтрален, представитель Кремля отметил, что американский лидер последователен и убежден в своем понимании происходящего. Песков также сообщил, что телефонный разговор лидеров государств стал хорошей возможностью высказать позицию Москвы Вашингтону от первого лица.
Путин 4 июля, в День независимости США, созвонился с Трампом. В разговоре обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.