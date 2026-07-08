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Главная / Политика /

Памфилова: на выборы глав субъектов восемь партий выдвинули 26 кандидатов

Ведомости

На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре 2026 г., восемь партий уже выдвинули 26 своих кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 26 кандидатов выдвинуто региональными отделениями восьми политических партий», – говорилось в ее презентации.

Памфилова напомнила, что период выдвижения кандидатов еще идет в шести российских регионах.

В июне в регионах РФ прошли праймериз «Единой России» (ЕР) по определению кандидатов в губернаторы. В единый день голосования 20 сентября пройдут прямые выборы глав восьми субъектов. Руководители трех из них – в статусе врио (Белгородской, Брянской и Тверской областей). На губернаторских праймериз кандидаты определяются президиумом регионального политсовета по итогам встреч с секретарями не менее 75% местных и первичных отделений партии.

«Ведомости» писали, в частности, о праймериз врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Его номинальным оппонентом стал секретарь местного отделения ЕР Белгорода, председатель горсовета Вадим Радченко. Они встретились с партактивом в Прохоровском и Яковлевском округах. «Александр Михайлович и Вадим Витальевич рассказали о своем жизненном и трудовом пути, а также поделились программными тезисами и ответили на вопросы партийцев», – отмечало региональное отделение ЕР.

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