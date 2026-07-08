Памфилова: на выборы глав субъектов восемь партий выдвинули 26 кандидатов

В июне в регионах РФ прошли праймериз «Единой России» (ЕР) по определению кандидатов в губернаторы. В единый день голосования 20 сентября пройдут прямые выборы глав восьми субъектов. Руководители трех из них – в статусе врио (Белгородской, Брянской и Тверской областей). На губернаторских праймериз кандидаты определяются президиумом регионального политсовета по итогам встреч с секретарями не менее 75% местных и первичных отделений партии.