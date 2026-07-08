Песков: атака на танкер Chevron – проявление терроризма Киева

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию в СМИ об ударе БПЛА по Yasa Polaris у черноморского побережья России и данные об атаках на танкеры РФ в Каспийском море. На вопрос о том, планирует ли Москва как-то отреагировать на эти события, Песков ответил, что Россия продолжает специальную военную операцию.