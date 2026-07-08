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Главная / Политика /

Песков: атака на танкер Chevron – проявление терроризма Киева

Ведомости

Атака беспилотников на танкер Yasa Polaris, принадлежащий компании Chevron, является проявлением террористической деятельности Киева в отношении международной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию в СМИ об ударе БПЛА по Yasa Polaris у черноморского побережья России и данные об атаках на танкеры РФ в Каспийском море. На вопрос о том, планирует ли Москва как-то отреагировать на эти события, Песков ответил, что Россия продолжает специальную военную операцию.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганрогском заливе ВСУ повредили два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. На одном из судов эвакуировали экипаж. Танкеры были пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло.

8 июля аналитик Джованни Стауново сообщил со ссылкой на двух источников в соцсети X, что танкер Yasa Polaris компании Chevron, используемый для поставок Каспийского трубопроводного консорциума, был атакован беспилотником у берегов Черного моря России.

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