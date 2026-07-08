Пезешкиан: США запугивают как во внешней политике, так и на ЧМ по футболу

В этот же день президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о завершении действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. Так глава Белого дома отреагировал на новые удары КСИР по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.