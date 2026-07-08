Пезешкиан: США запугивают как во внешней политике, так и на ЧМ по футболу
Американские власти ведут себя как принимающая сторона чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.
«Поведение правительства США в качестве принимающей стороны чемпионата мира по футболу соответствует его привычной внешней политике: нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман», – написал он.
По словам Пезешкиана, Иран «отвергает подобные игры» и твердо «отстаивает свои права».
8 июля армия США нанесла серию ударов по объектам на территории Ирана. Решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды и которые были атакованы силами КСИР. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов.
В этот же день президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о завершении действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. Так глава Белого дома отреагировал на новые удары КСИР по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.