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Главная / Политика /

Пезешкиан: США запугивают как во внешней политике, так и на ЧМ по футболу

Ведомости

Американские власти ведут себя как принимающая сторона чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.

«Поведение правительства США в качестве принимающей стороны чемпионата мира по футболу соответствует его привычной внешней политике: нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман», – написал он.

По словам Пезешкиана, Иран «отвергает подобные игры» и твердо «отстаивает свои права».

8 июля армия США нанесла серию ударов по объектам на территории Ирана. Решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды и которые были атакованы силами КСИР. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов.

В этот же день президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о завершении действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. Так глава Белого дома отреагировал на новые удары КСИР по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.

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