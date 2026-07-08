Bild: НАТО хочет сформировать систему наблюдения за восточными границами альянса

8 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс объявит Россию «долгосрочной угрозой» в итоговой декларации саммита, который проходит в Анкаре. Он подчеркнул, что у него есть «ясные ожидания» об утверждении такого тезиса в документе.