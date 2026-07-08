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Bild: НАТО хочет сформировать систему наблюдения за восточными границами альянса

Ведомости

НАТО планирует создать комплексную цифровую систему наблюдения, которая позволит отслеживать передвижения российских войск на восточных границах альянса от Румынии до Финляндии, сообщила газета Bild со ссылкой на документ Eastern Flank Deterrence Initiative («Инициатива сдерживания восточного фланга»).

Ожидается, что наблюдение альянса будет происходить с помощью спутников, беспилотников, наземных датчиков и роботов. Информацию будут анализировать, применяя искусственный интеллект, передавая ее сразу всем странам объединения. В документах система также называется Kill Web («Смертоносная сеть»).

8 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс объявит Россию «долгосрочной угрозой» в итоговой декларации саммита, который проходит в Анкаре. Он подчеркнул, что у него есть «ясные ожидания» об утверждении такого тезиса в документе.

3 июля о таком заявлении в декларации писало агентство Reuters. По данным издания, участники саммита, в том числе США, также намерены объявить о «железной приверженности» НАТО в ходе подписания документа.

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