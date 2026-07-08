Трамп не думает, что конфликт на Украине возобновится после достижения мира
Конфликт на Украине не должен возобновиться после того, как между сторонами будет достигнуто соглашение о мире. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Я не думаю, что это произойдет. Если будет достигнуто соглашение, Россия будет очень довольна, и они займутся другими делами», – сказал американский лидер.
8 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в ходе закрытой части саммита не дал конкретных обещаний по украинскому урегулированию союзникам Вашингтона из Европы. По данным издания, глава Белого дома говорил об Иране, пока европейские страны пытались обратить его внимание на Украину. Трамп, однако, дал им «лишь общие обещания о поддержке».
В тот же день газета New York Post писала, ссылаясь на источники, что Киев отверг предложенный Трампом мирный план из 28 пунктов накануне его встречи с Зеленским. Издание отмечало, что украинская сторона намерена убедить Трампа, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта.