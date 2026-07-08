Трамп не думает, что конфликт на Украине возобновится после достижения мира

8 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в ходе закрытой части саммита не дал конкретных обещаний по украинскому урегулированию союзникам Вашингтона из Европы. По данным издания, глава Белого дома говорил об Иране, пока европейские страны пытались обратить его внимание на Украину. Трамп, однако, дал им «лишь общие обещания о поддержке».