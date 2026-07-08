Трамп: Зеленский чаще говорит о восстановлении Украины, чем о конце конфликта

«Я действительно считаю, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны <...>. У Украины колоссальный потенциал, он это понимает, мы об этом говорим. Он говорит об этом больше, чем о конфликте», – сказал Трамп.



Встреча Трампа и Зеленского состоялась 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Президент США заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине за последние недели и сообщил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.