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Главная / Политика /

Трамп: Зеленский чаще говорит о восстановлении Украины, чем о конце конфликта

Ведомости

Восстановление Украины заботит президента этой страны Владимира Зеленского больше, чем завершение боевых действий, заявил лидер США Дональд Трамп в Анкаре.

«Я действительно считаю, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны <...>. У Украины колоссальный потенциал, он это понимает, мы об этом говорим. Он говорит об этом больше, чем о конфликте», – сказал Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Президент США заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине за последние недели и сообщил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.

6 июля Associated Press сообщало, что американский президент намерен обсудить с украинским коллегой пути скорейшего завершения боевых действий.

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