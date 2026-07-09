Германия закупит у США Tomahawk
Германия подписала с США соглашение, в рамках которого будут закуплены крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге, передает Tagesspiegel.
«Кроме того, на полях саммита НАТО в Анкаре мы договорились с правительством США о том, что закупим американские ракеты «Томагавк» и разместим их в Германии», – сказал немецкий лидер.
Он подчеркнул, что сделка позволит «закрыть важный стратегический пробел» в обороне. Кроме того, по словам Мерца, Германия продолжит работать над созданием собственных европейских систем, чтобы расположить их в Европе.
23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны приступят к производству оружия. По его словам, General Motors заинтересована в производстве оружия и намерена перевести несколько заводов на новые технологии. «Мы будем производить оружие. В том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – отметил глава Белого дома.
18 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Агентство писало, что Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США», однако Вашингтон исчерпал запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время.