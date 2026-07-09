Германия закупит у США Tomahawk

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Агентство писало, что Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США», однако Вашингтон исчерпал запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время.