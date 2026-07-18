КСИР заявил об ударах по топливному терминалу флота США в Кувейте

По данным иранских военных, удары наносились с применением беспилотников и ракет в ответ на ночные атаки американской армии. Поражены топливный причал ВМС США в порту Эль-Ахмади в Кувейте и площадка для сборки военных самолетов в Шейх-Исе в Бахрейне. Кроме того, в ходе последней волны операций уничтожен центр разведывательных данных США в Бахрейне, идентифицированный как Batelco, а также американский центр радиосвязи в Кувейте.