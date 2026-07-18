КСИР заявил об ударах по топливному терминалу флота США в Кувейте
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, пишет агентство Fars. Целями стали топливный причал ВМС США, площадка для сборки военных самолетов, центр разведывательных данных, а также центр радиосвязи и связи.
По данным иранских военных, удары наносились с применением беспилотников и ракет в ответ на ночные атаки американской армии. Поражены топливный причал ВМС США в порту Эль-Ахмади в Кувейте и площадка для сборки военных самолетов в Шейх-Исе в Бахрейне. Кроме того, в ходе последней волны операций уничтожен центр разведывательных данных США в Бахрейне, идентифицированный как Batelco, а также американский центр радиосвязи в Кувейте.
В КСИР подчеркнули, что ВМС Ирана сохраняют полный контроль над Ормузским проливом.
17 июля США начали седьмую волну ударов по Ирану. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), операция направлена на уменьшение военной мощи Ирана по приказу президента США Дональда Трампа. Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил 17 июля, что в случае продолжения американских атак в течение двух-трех дней Иран сменит оборонительную тактику на наступательную. Трамп заявлял, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит».