Уничтожено еще восемь летевших к Москве БПЛА

До этого Собянин сообщал, что с вечера 19 июля до утра в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотников. По его данным, большая часть дронов была уничтожена на дальних подступах, а на подлете к Москве силы ПВО сбили 85 БПЛА.