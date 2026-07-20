Уничтожено еще восемь летевших к Москве БПЛА
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в 19:06 мск сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщал, что с вечера 19 июля до утра в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотников. По его данным, большая часть дронов была уничтожена на дальних подступах, а на подлете к Москве силы ПВО сбили 85 БПЛА.
После массированной атаки на столичный регион Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, число пострадавших выросло до 10 человек, включая одного ребенка.
По данным Минобороны, всего в ночь на 20 июля над российскими регионами уничтожен 381 дрон самолетного типа.