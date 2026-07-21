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Главная / Политика /

Песков отрицает связь между учениями «Неустрашимого» и сменой премьера Британии

Ведомости

Кремль не усматривает политического подтекста в проведении российским фрегатом «Неустрашимый» учений с боевой стрельбой в международных водах у берегов Великобритании в первый день работы нового премьер-министра Энди Бернэма. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все учения российских военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным и морским правом.

Представитель Кремля также отметил, что российская сторона при этом обращает внимание на первые заявления нового премьера о «безоговорочной» поддержке Украины. Он уточнил, что такие жесты «делают все для продолжения военного конфликта».

В ход брифинга Песков также сказал, что Москва не питает надежд насчет улучшения отношений между Россией и Великобританией после прихода к власти в Соединенном Королевстве Бернэма. Он добавил, что планов по поводу контактов президента России Владимира Путина с Бернэмом также нет.

Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи он пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. Бернэм также заявил, что при смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой».

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