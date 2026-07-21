Песков отрицает связь между учениями «Неустрашимого» и сменой премьера Британии

Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи он пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. Бернэм также заявил, что при смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой».