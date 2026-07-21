ООН: удары по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Удары по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут подпадать под признаки военного преступления. Об этом на вопрос ТАСС заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.
Он подчеркнул, что преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру и население является военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.
Представитель ООН отметил, что для окончательной оценки необходимо проведение расследования.
В ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. Во втором из пунктов погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов говорил, что в медицинских учреждениях Электростали остаются 40 пострадавших от удара. Он уточнил, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение. СК возбудил дела о терактах (ст. 205 УК РФ) после атак БПЛА на склады Wildberries.
20 июля пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила о работе в штатном режиме логистического центра Wildberries в Коледино. Представители компании уточнили, что до этого на территории склада была проведена эвакуация для обеспечения безопасности. Сотрудники уже вновь находятся на месте.