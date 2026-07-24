Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В поздравлении российский лидер отметил, что деятельность Мирзиёева на посту президента сопровождается успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и укреплением его авторитета на международной арене.
«Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме.
Путин также подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся с Мирзиёевым добрые и товарищеские отношения и рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.
Предыдущая встреча Путина и Мирзиёева состоялась 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума. В ходе пленарного заседания президент Узбекистана предложил создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала.
22 мая лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двустороннего сотрудничества и планы предстоящих контактов. До этого Путин и Мирзиёев встречались 8 мая в Москве на мероприятиях, посвященных годовщине Победы.