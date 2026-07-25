Пентагон не обновил данные о потерях в Иране после удаления информации с сайта
На официальном сайте Пентагона до сих пор не восстановили данные о погибших и раненых американских военных в Иране, пишет CNN. Данные исчезли 23 июля. В Пентагоне произошедшее назвали «временным сбоем в передаче данных» и заверили, что аномалии устраняются совместно с военными службами.
Как пишет издание, с сайта Defense Casualty Analysis System пропали сведения о четырех погибших и десятках раненых в войне с Ираном. Ранее на этой неделе общее число погибших американских военных в конфликте корректно отображалось на уровне 18 человек. Трое военнослужащих погибли в Иордании и один – в Ираке. Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на церемонии передачи тел погибших, подтвердил цифру в 18 потерь, однако приуменьшил ее значение, сравнив с потерями во Вьетнаме.
«Один – уже слишком много, но это 18 человек, тогда как во Вьетнаме мы потеряли 200 000», – заявил он. Официальная статистика Пентагона по потерям во Вьетнаме составляет 58 220 человек, пишет CNN.
12 сенаторов-демократов, входящих в Комитет Сената по вооруженным силам, направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету с требованием объяснить неполадки и предоставить полные данные о потерях. В обращении отмечается, что американский народ, Конгресс и военнослужащие имеют право на точный учет человеческих потерь в ходе войны. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что Минобороны не обеспечивало своевременного раскрытия данных на протяжении всего конфликта, говорится в обращении.
Министерство обороны на протяжении войны неоднократно медлило с раскрытием информации о раненых, ссылаясь на соображения безопасности. При этом даже при корректной работе сайта, как признавали в ведомстве, обновление данных может занимать от нескольких дней до недель.
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала 20 июля, что Пентагон не обнародовал данные о десятках военнослужащих ВС США, которые пострадали в результате иранских атак на территории Иордании в течение недели. Центральное командование США сообщило о двух погибших в результате иранских ударов 17 июля, пишет издание. Еще один военный пропал без вести. Четверо госпитализированы, несколько получили легкие травмы. Как уточняет газета, это последствия четвертой волны ударов. Ранее три волны атак привели к десяткам раненых среди американских военных. В Пентагоне заявили, что командование не обязано отчитываться о раненых, если их травмы незначительны и позволяют быстро вернуться в строй.
19 июля Трамп назвал гибель военнослужащих США в Иордании при отражении иранской атаки очень печальным событием. 18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала», а также как ответ на атаку в Иордании. С начала конфликта потери США составили 16 военнослужащих убитыми, более 430 ранеными.
15 июля Трамп заявил, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит».