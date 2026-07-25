Пентагон не обновил данные о потерях в Иране после удаления информации с сайта

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала 20 июля, что Пентагон не обнародовал данные о десятках военнослужащих ВС США, которые пострадали в результате иранских атак на территории Иордании в течение недели. Центральное командование США сообщило о двух погибших в результате иранских ударов 17 июля, пишет издание. Еще один военный пропал без вести. Четверо госпитализированы, несколько получили легкие травмы. Как уточняет газета, это последствия четвертой волны ударов. Ранее три волны атак привели к десяткам раненых среди американских военных. В Пентагоне заявили, что командование не обязано отчитываться о раненых, если их травмы незначительны и позволяют быстро вернуться в строй.