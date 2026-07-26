Медведев прокомментировал возможный запрет въезда в ЕС участникам спецоперации

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер зимой подтверждала, что в ЕС рассматривают возможность введения запрета на поездки в страны объединения для российских военнослужащих. По ее словам, инициатива была выдвинута одной из стран союза и получила поддержку ряда других государств-членов. Как уточнял Euronews, с таким предложением выступила Эстония. Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявил, что в РФ насчитывается около миллиона участников боевых действий, и Европа должна быть готова к возможным рискам после окончания конфликта.