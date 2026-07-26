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Медведев прокомментировал возможный запрет въезда в ЕС участникам спецоперации

Миллионы граждан должны на десятилетия утратить иллюзии, считает он
Ведомости
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное ужесточение визовой политики Евросоюза в отношении участников специальной военной операции на Украине. Подобные инициативы могут сыграть на руку российским властям, написал он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Россия «должна упрашивать Евросоюз поскорее сделать это». Ограничения приведут к тому, что «миллионы граждан» России утратят «иллюзии» относительно Европы и начнут воспринимать ее как противника, уверен он.

«Но именно это ведь нам и надо», – отметил Медведев, назвав Европу «жестоким врагом навсегда».

9 июня Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить въезд в еврозону всем, кто служил в ВС РФ с период проведения спецоперации на Украине. Предполагалось, что ограничения войдут в 21-й пакет антироссийских санкций. Но в итоговом документе их не оказалось.

15 июня глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала идею запрета на въезд «технически осуществимой». «У нас есть разведанные об участниках войны. Механизм аналогичен внесению в черный список, чтобы они не могли въехать в Европу», - отмечала она, признавая при этом, что не является «экспертом в визовых вопросах».

Спустя месяц, 13 июля, Каллас заявила, что согласовать запрет на въезд в ЕС российских бойцов пока не удалось. Она пообещала, что продолжит работу над ограничением въезда, считая это вопросом евробезопасности. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС она подчеркнула, что «нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу».

Каллас утверждала, что на Украине действуют программы психологической помощи участникам боевых действий, а Россия якобы такой работы не ведет. В этой связи она назвала бывших участников боевых действий «опасными».

В феврале Каллас уже озвучивала идею запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине. «Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», – парировал тогда Медведев.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер зимой подтверждала, что в ЕС рассматривают возможность введения запрета на поездки в страны объединения для российских военнослужащих. По ее словам, инициатива была выдвинута одной из стран союза и получила поддержку ряда других государств-членов. Как уточнял Euronews, с таким предложением выступила Эстония. Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявил, что в РФ насчитывается около миллиона участников боевых действий, и Европа должна быть готова к возможным рискам после окончания конфликта.

13 мая источник ТАСС сообщал, что в Евросоюзе обсуждают возможность ограничить срок пребывания российских дипломатов на территории объединения пятью годами. Эту меру тоже предполагалось включить в один из следующих санкционных пакетов.

7 ноября 2025 г. ЕК рекомендовала странам ЕС приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз «из-за возросших рисков безопасности» в связи с конфликтом на Украине. Подчеркивалось, что Москва якобы использует миграцию в качестве оружия для саботажа.

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