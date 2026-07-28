Путин: Совфед принял более 300 федеральных законов за прошедшую сессию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина и Матвиенко, напомнил, что палаты Федерального собрания завершают работу в этой сессии. В ходе брифинга Песков также объяснил, что Путин использует форматы встреч с депутатами Госдумы и сенаторами в зависимости от своего графика. По его словам, «все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен».