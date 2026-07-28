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Путин: Совфед принял более 300 федеральных законов за прошедшую сессию

Ведомости

Совет Федерации в рамках текущей парламентской сессии одобрил более 300 федеральных законов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем палаты парламента Валентиной Матвиенко.

«Валентина Ивановна, вы за ту сессию приняли, я смотрел по документам, свыше 300 законов федеральных, одобренных», – отметил президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина и Матвиенко, напомнил, что палаты Федерального собрания завершают работу в этой сессии. В ходе брифинга Песков также объяснил, что Путин использует форматы встреч с депутатами Госдумы и сенаторами в зависимости от своего графика. По его словам, «все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен».

27 июля российский лидер провел встречу с руководителями фракций партий Госдумы восьмого созыва в Кремле. В ней приняли участие глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. В этот же день депутаты ГД провели последнее пленарное заседание восьмого созыва. После этого парламентарии встретились с главой государства в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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