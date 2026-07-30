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ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов Партии прямой демократии

Ксения Наумчик
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов Партии прямой демократии на выборы в Госдуму девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».

В зарегистрированный список партии вошли 236 кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК.

17 июля ЦИК заверила списки Партии прямой демократии. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, особенностью списка стал факт отсутствия общефедеральной части. Это возможно по закону, уточнил Шевченко. Список поделен на 40 региональных групп. По федеральному списку проходят 237 человек, по одномандатным округам – 19.

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13 июля «Ведомости» писали, что ЦИК уведомила партию о недочетах в документах для регистрации кандидатов в Госдуму. Неточности были допущены по 12 кандидатам. Из них 11 включены в федеральную часть и один идет по одномандатному округу. Кандидаты из федеральной части списка не предоставили информацию по супругам, не подтвердили сведения о роде занятий, не указали место жительства, образование, принадлежность к партии, сообщал Шевченко. Одномандатник не указал сведения о гражданстве.

29 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Родина», в него вошли 296 кандидатов, и партии «Яблоко» – 269 человек.

Регистрация кандидатов по одномандатным округам продлится до 5 августа. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. 225 из них – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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