Politico: Пентагон уступит роль координатора помощи Украине партнерам по НАТО
Пентагон отказывается от руководства созданной под эгидой США группой НАТО в Германии, которая координирует военные поставки и обучение украинских войск. Об этом пишет Politico. Как сообщил изданию американский чиновник и три источника, знакомых с планом, командование Группой содействия безопасности (Security Assistance Group) перейдет к другому члену альянса, а сам процесс передачи займет до года. В Пентагоне подчеркнули, что структура изначально задумывалась как временная. Само решение направлено на перераспределение нагрузки внутри НАТО и приведение использования ресурсов США в соответствие с Национальной оборонной стратегией.
Ранее США уже сократили число своих офицеров на командных постах в Европе, отменили некоторые ротации и предупредили страны о возможном прекращении помощи в случае недостаточного роста их оборонных расходов. Отказ от руководства ключевой программой на континенте, по мнению наблюдателей, усиливает дистанцию между Вашингтоном и европейскими партнерами.
В НАТО заявили, что поддержка Киева остается главным приоритетом, а смена руководства не прервет текущую работу с Украиной. При этом Европейское командование США сохранит свое присутствие в программе через американского заместителя. В альянсе отметили, что передача командования европейскому или канадскому офицеру станет еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность.
Группа содействия безопасности, базирующаяся в Висбадене, играла центральную роль в координации поставок военной техники и логистической поддержки украинской армии с начала спецоперации.
2 мая Пентагон объявил о том, что сократит на 5000 американский контингент в Германии. Решение было принято на фоне разногласий президента США Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении войны и у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта. 22 мая Трамп объявил, что Вашингтон направит в Польшу еще 5000 военнослужащих.
В марте 2026 г. The Telegraph писала, что Трамп может лишить страны с низкими оборонными расходами права голоса в НАТО.