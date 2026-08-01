Politico: Пентагон уступит роль координатора помощи Украине партнерам по НАТО

Пентагон отказывается от руководства созданной под эгидой США группой НАТО в Германии, которая координирует военные поставки и обучение украинских войск. Об этом пишет Politico. Как сообщил изданию американский чиновник и три источника, знакомых с планом, командование Группой содействия безопасности (Security Assistance Group) перейдет к другому члену альянса, а сам процесс передачи займет до года. В Пентагоне подчеркнули, что структура изначально задумывалась как временная. Само решение направлено на перераспределение нагрузки внутри НАТО и приведение использования ресурсов США в соответствие с Национальной оборонной стратегией.