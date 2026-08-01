Поставки вооружения и техники с начала спецоперации возросли в пять раз

Санчик сообщил, что на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 км антидроновых коридоров (свыше 800 км – в 2026 г.). Для поддержания боеспособности армии в этом году поставили 2,5 млн т материально-технических средств. Он добавил, что для военнослужащих расширили ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания. Продолжается работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом боевого опыта.