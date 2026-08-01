Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Поставки вооружения и техники с начала спецоперации возросли в пять раз

Ведомости

С начала спецоперации объемы поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли в пять раз, средств поражения – в 12 раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик. Заявление было сделано на собрании, посвященном 326-летию Дня Тыла Вооруженных Сил.

Как заявил замминистра, несмотря на жесточайшие западные санкции, российский промышленный комплекс покрывает нужды армии. По его словам, благодаря системной работе с предприятиями удалось довести обеспеченность действующих подразделений вооружением и техникой по основным позициям до 97%.

Для расширения производственных мощностей в Минобороны включили три ремонтных завода. Это сократило время ремонта техники до 15% и снизило расходы на капремонт.

С января 2026 г. объемы грузов, доставленных беспилотными системами, выросли более чем в два раза. За этот год в штурмовые подразделения поступило свыше 15 000 единиц мототехники.

Денис Мантуров: «Мы будем уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы»

Бизнес / Интервью

Санчик сообщил, что на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 км антидроновых коридоров (свыше 800 км – в 2026 г.). Для поддержания боеспособности армии в этом году поставили 2,5 млн т материально-технических средств. Он добавил, что для военнослужащих расширили ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания. Продолжается работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом боевого опыта.

3 июня интервью «Коммерсанту» вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские предприятия могут выпускать более 15 000 FPV-дронов в день. 

Президент РФ Владимир Путин 12 июня на встрече с участниками спецоперации сообщил, что Россия активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом (ИИ).

В декабре 2025 г. в интервью «Ведомостям» Мантуров сообщил, что российская промышленность занимается выпуском необходимого количества тактических транспортных средств повышенной проходимости, которые остро востребованы в зоне спецоперации. До начала спецоперации такие машины в России не производились из-за отсутствия госзаказа. Большим спросом для решения тактических задач пользуются мотоциклы и квадроциклы. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь