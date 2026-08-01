Поставки вооружения и техники с начала спецоперации возросли в пять раз
С начала спецоперации объемы поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли в пять раз, средств поражения – в 12 раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик. Заявление было сделано на собрании, посвященном 326-летию Дня Тыла Вооруженных Сил.
Как заявил замминистра, несмотря на жесточайшие западные санкции, российский промышленный комплекс покрывает нужды армии. По его словам, благодаря системной работе с предприятиями удалось довести обеспеченность действующих подразделений вооружением и техникой по основным позициям до 97%.
Для расширения производственных мощностей в Минобороны включили три ремонтных завода. Это сократило время ремонта техники до 15% и снизило расходы на капремонт.
С января 2026 г. объемы грузов, доставленных беспилотными системами, выросли более чем в два раза. За этот год в штурмовые подразделения поступило свыше 15 000 единиц мототехники.
Санчик сообщил, что на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 км антидроновых коридоров (свыше 800 км – в 2026 г.). Для поддержания боеспособности армии в этом году поставили 2,5 млн т материально-технических средств. Он добавил, что для военнослужащих расширили ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания. Продолжается работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом боевого опыта.
3 июня интервью «Коммерсанту» вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские предприятия могут выпускать более 15 000 FPV-дронов в день.
Президент РФ Владимир Путин 12 июня на встрече с участниками спецоперации сообщил, что Россия активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом (ИИ).
В декабре 2025 г. в интервью «Ведомостям» Мантуров сообщил, что российская промышленность занимается выпуском необходимого количества тактических транспортных средств повышенной проходимости, которые остро востребованы в зоне спецоперации. До начала спецоперации такие машины в России не производились из-за отсутствия госзаказа. Большим спросом для решения тактических задач пользуются мотоциклы и квадроциклы.