В Сеуте могут оставаться до 5000 нелегальных мигрантов
После массового наплыва мигрантов в испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки там все еще могут находиться от 3000 до 5000 нелегальных мигрантов. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на главу правительства города Хуана Хесуса Виваса.
По словам Виваса, ситуация в Сеуте пока не вернулась к нормальному состоянию, несмотря на принимаемые властями меры по стабилизации обстановки.
1 августа сообщалось, что из-за наплыва мигрантов возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании. Порт Альхесирас столкнулся с огромными скоплениями людей и транспорта. Сейчас паромное сообщение с Сеутой работает со сбоями: многие суда отправляются с задержками, график некоторых рейсов корректируется, а отдельные рейсы объединяются. Нарушения коснулись и маршрутов из Альхесираса в марокканские порты, в частности в Танжер.
El País 31 июля сообщило, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв мигрантов, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, в Сеуту направлялись 60 000 мигрантов. По меньшей мере 57 человек погибли. К вечеру 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко. Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте. Италия ввела контроль на морских и воздушных границах с Испанией.