В Сеуте могут оставаться до 5000 нелегальных мигрантов

1 августа сообщалось, что из-за наплыва мигрантов возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании. Порт Альхесирас столкнулся с огромными скоплениями людей и транспорта. Сейчас паромное сообщение с Сеутой работает со сбоями: многие суда отправляются с задержками, график некоторых рейсов корректируется, а отдельные рейсы объединяются. Нарушения коснулись и маршрутов из Альхесираса в марокканские порты, в частности в Танжер.