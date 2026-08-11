Путин заявил, что никогда ничего не боялся

Президент отметил, что за последние годы было много сделано для развития экономики и инфраструктуры Дальнего Востока, однако заявил, что необходимо остановить депопуляцию региона и улучшить качество жизни в нем. Отдельное внимание глава государства уделил вопросу сохранения культурного и исторического наследия региона.