Путин заявил, что никогда ничего не боялся
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Новосибирск заявил, что никогда ничего не боялся. Так российский лидер прокомментировал тему угроз из-за искусственного интеллекта (ИИ).
На встрече с президентом в учебно-научном центре Новосибирского университета в Академгородке Путин спросил, какую угрозу может создать ИИ. «Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться», – ответил президенту студент.
«А я никогда ничего не боялся», – с улыбкой отметил Путин.
10 августа Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. 11 августа президент посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского национального исследовательского госуниверситета.
10 августа президент провел рабочую встречу в Бурятии. Он посетил заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Президент также провел совещание с лидерами в области формирования городской среды и урбанистики.
Президент отметил, что за последние годы было много сделано для развития экономики и инфраструктуры Дальнего Востока, однако заявил, что необходимо остановить депопуляцию региона и улучшить качество жизни в нем. Отдельное внимание глава государства уделил вопросу сохранения культурного и исторического наследия региона.