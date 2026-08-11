Швейцария расширила санкции против России
Швейцария расширила действующие санкционные меры в отношении России. В список добавили 45 организаций и девять физических лиц, говорится в документе государственного секретариата по экономике страны (SECO).
Новые ограничения вступят в силу 11 августа в 23:00 по местному времени (00:00 мск 12 августа).
Среди физических лиц, впервые включенных в санкционный перечень, оказались исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, бывший руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и бизнесмен Тахир Гараев.
Расширение швейцарских ограничений последовало за решениями Евросоюза.
8 августа власти Новой Зеландии ввели новый 35-й пакет ограничительных мер в отношении России. Новые рестрикции распространяются на 33 физических и юридических лица, деятельность которых, по оценке властей Новой Зеландии, связана с конфликтом на Украине. Отмечается, что ограничения затронули представителей российского оборонно-промышленного комплекса и сферы цифровых технологий.
28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 7 августа сенат проголосовал за законопроект, теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса. 10 августа законопроект передали в палату представителей конгресса.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России.