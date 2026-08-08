Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Новая Зеландия расширила санкции против России

Ведомости

Власти Новой Зеландии ввели новый 35-й пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Новые рестрикции распространяются на 33 физических и юридических лица, деятельность которых, по оценке властей Новой Зеландии, связана с конфликтом на Украине. Отмечается, что ограничения затронули представителей российского оборонно-промышленного комплекса и сферы цифровых технологий.

Под новые санкции также попали представители Ирана и КНДР.

Американский сенатор предупредил о рисках из-за новых санкций против России

Политика / Международные новости

8 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала пресечь все источники финансирования России. Она одобрила принятый сенатом США «закона Грэма», который последовал за 21-м пакетом санкций, и заявила, что скоординированные меры должны затронуть все источники доходов России.

28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 7 августа сенат проголосовал за законопроект, теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса. 

Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России 23 июля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте