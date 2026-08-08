Новая Зеландия расширила санкции против России
Власти Новой Зеландии ввели новый 35-й пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
Новые рестрикции распространяются на 33 физических и юридических лица, деятельность которых, по оценке властей Новой Зеландии, связана с конфликтом на Украине. Отмечается, что ограничения затронули представителей российского оборонно-промышленного комплекса и сферы цифровых технологий.
Под новые санкции также попали представители Ирана и КНДР.
8 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала пресечь все источники финансирования России. Она одобрила принятый сенатом США «закона Грэма», который последовал за 21-м пакетом санкций, и заявила, что скоординированные меры должны затронуть все источники доходов России.
28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 7 августа сенат проголосовал за законопроект, теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России 23 июля.