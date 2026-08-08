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Фон дер Ляйен призвала перекрыть все источники доходов России

Ведомости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала пресечь все источники финансирования России. Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен одобрила принятый сенатом США «закона Грэма», который последовал за 21-м пакетом санкций. Она заявила, что скоординированные меры должны затронуть все источники доходов России.

Жесткие и взаимодополняющие санкции со стороны Европы и США, по мнению председателя ЕК, могут продемонстрировать, на что способны исторические партнеры, действуя сообща.

Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Политика / Международные отношения

28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 30 июля сенат США поддержал законопроект на втором голосовании.

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. 

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