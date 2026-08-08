Фон дер Ляйен призвала перекрыть все источники доходов России
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала пресечь все источники финансирования России. Об этом она написала в соцсети X.
Фон дер Ляйен одобрила принятый сенатом США «закона Грэма», который последовал за 21-м пакетом санкций. Она заявила, что скоординированные меры должны затронуть все источники доходов России.
Жесткие и взаимодополняющие санкции со стороны Европы и США, по мнению председателя ЕК, могут продемонстрировать, на что способны исторические партнеры, действуя сообща.
28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 30 июля сенат США поддержал законопроект на втором голосовании.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц.