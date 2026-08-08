Фон дер Ляйен призвала перекрыть все источники доходов России

28 июля группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Он разрешает президенту США Дональду Трампу вводить тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран-посредников, способствующих обходу ограничений. 30 июля сенат США поддержал законопроект на втором голосовании.