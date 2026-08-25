Третий президент Армении вслед за Кочаряном прибыл в Антикоррупционный комитет

Генпрокуратура Армении завела уголовное дело в отношении бывшего президента Армении за злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и отмывание денег в особо крупном размере. По данным ведомства, уголовное преследование в отношении Кочаряна было начато 24 августа. Ему вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, два эпизода получения взятки и четыре эпизода отмывания денег в особо крупных размерах. В рамках того же дела уголовное преследование начато еще в отношении девяти человек, в том числе сына Кочаряна, бывшего министра обороны, экс-премьера и бывшего мэра Еревана.