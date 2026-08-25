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Третий президент Армении вслед за Кочаряном прибыл в Антикоррупционный комитет

Ксения Наумчик

Третий президент Армении Серж Саргсян добровольно пришел в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Перед входом в здание Саргсян заявил журналистам, что не знает, по какой причине его вызвали в комитет. Он явился туда на фоне предъявленных обвинений и задержания бывшего президента Роберта Кочаряна, возглавляющего оппозиционный блок «Армения».

Утром Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности (СНБ) страны. При этом руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян сообщил, что его привезли в Антикоррупционный комитет.

Что известно о задержании экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Политика / Международные новости

В Антикоррупционном комитете заявили о задержании шести человек, включая Кочаряна и его старшего сына Седрака. Там отметили, что для сокрытия принадлежности имущества Кочарян оформлял объекты на связанные компании. Имущество, в свою очередь, застраивалось, продавалось или отчуждалось третьим лицам.

Генпрокуратура Армении завела уголовное дело в отношении бывшего президента Армении за злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и отмывание денег в особо крупном размере. По данным ведомства, уголовное преследование в отношении Кочаряна было начато 24 августа. Ему вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, два эпизода получения взятки и четыре эпизода отмывания денег в особо крупных размерах. В рамках того же дела уголовное преследование начато еще в отношении девяти человек, в том числе сына Кочаряна, бывшего министра обороны, экс-премьера и бывшего мэра Еревана.

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