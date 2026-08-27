Кобяков: Япония из-за споров с РФ проводит курс на реваншистскую милитаризацию
По его словам, Токио движется к отказу от ограничений, закрепленных в 9 статье конституции страны.
Советник президента отметил, что Япония закупает у США крылатые ракеты Tomahawk, модернизирует системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также расширяет военно-морской флот. По его словам, в стране обсуждается и возможность создания собственного ядерного оружия. Кобяков также связал усиление военной активности Токио с освоением архипелага Рюкю, расположенного между Кюсю и северной частью Тайваня.
13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп на юге Курил. Япония назвала данные территории «историческими территориями страны» и заявила о намерении ужесточить санкции в отношении РФ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Дипломат также добавил, что КНР выступает за сохранение соглашений, достигнутых по итогам Второй мировой войны и ВОВ.
18 августа МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства. Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию над южными Курильскими островами незыблемыми.