Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,792+1,55%NKNC44,65+0,68%CHMK3 070-0,97%IMOEX2 081,7+0,5%RTSI778,1+0,51%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Главная / Политика /

Кобяков: Япония из-за споров с РФ проводит курс на реваншистскую милитаризацию

Ксения Наумчик

Япония усиливает курс на реваншистскую милитаризацию под предлогом территориальных разногласий с Россией. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков в интервью ТАСС.

По его словам, Токио движется к отказу от ограничений, закрепленных в 9 статье конституции страны.

Советник президента отметил, что Япония закупает у США крылатые ракеты Tomahawk, модернизирует системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также расширяет военно-морской флот. По его словам, в стране обсуждается и возможность создания собственного ядерного оружия. Кобяков также связал усиление военной активности Токио с освоением архипелага Рюкю, расположенного между Кюсю и северной частью Тайваня.

Посол КНР в РФ: Китай готов противостоять ядерным амбициям Японии

Политика / Международные отношения

13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп на юге Курил. Япония назвала данные территории «историческими территориями страны» и заявила о намерении ужесточить санкции в отношении РФ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Дипломат также добавил, что КНР выступает за сохранение соглашений, достигнутых по итогам Второй мировой войны и ВОВ.

18 августа МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства. Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию над южными Курильскими островами незыблемыми.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь