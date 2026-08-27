Кобяков: Япония из-за споров с РФ проводит курс на реваншистскую милитаризацию

13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп на юге Курил. Япония назвала данные территории «историческими территориями страны» и заявила о намерении ужесточить санкции в отношении РФ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Дипломат также добавил, что КНР выступает за сохранение соглашений, достигнутых по итогам Второй мировой войны и ВОВ.