МИД России готов организовать контакты с США по Украине в сжатые сроки

25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. В Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб, а президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины. Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сказал «Ведомостям», что приезд директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву может быть связан с активизацией российско-американского диалога по Украине и Ирану.