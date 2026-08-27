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МИД России готов организовать контакты с США по Украине в сжатые сроки

Максим Цуланов

МИД России заявил о готовности провести контакты с США по Украине в сжатые сроки. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. В Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб, а президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины. Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сказал «Ведомостям», что приезд директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву может быть связан с активизацией российско-американского диалога по Украине и Ирану.

Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США. По его словам, контакты российских и американских спецслужб – это позитивное явление, особенно в условиях, когда отношения стран переживают глубокий кризис.

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