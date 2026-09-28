Вучич: почти каждая встреча с представителями ЕС за четыре года была мучением
Практически каждая встреча с европейскими представителями за последние четыре с половиной года была «мучением», заявил Александра Вучича 27 сентября после объявления об отставке с поста президента Сербии изданию Blic. По его словам, первым вопросом на таких переговорах почти всегда было, почему Белград не ввел санкции против России.
Вучич добавил, что отношения с Москвой также складывались непросто. Он связал это, в частности, с ситуацией вокруг сербской нефтяной компании NIS. При этом политик положительно оценил последние переговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также развитие стратегического диалога с США.
27 сентября Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Он планирует участвовать в досрочных парламентских выборах 25 октября как кандидат правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Временно обязанности главы государства перешли к Ане Брнабич.