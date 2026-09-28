Вучич: почти каждая встреча с представителями ЕС за четыре года была мучением

Практически каждая встреча с европейскими представителями за последние четыре с половиной года была «мучением», заявил Александра Вучича 27 сентября после объявления об отставке с поста президента Сербии изданию Blic. По его словам, первым вопросом на таких переговорах почти всегда было, почему Белград не ввел санкции против России.