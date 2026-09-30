Путин прибыл на первое заседание Госдумы нового созыва
Президент России Владимир Путин прибыл на Охотный Ряд на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Заседание открыло осеннюю сессию Госдумы и одновременно стало первым пленарным заседанием нового созыва.
Выступление Путина на заседании анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент по видеоконференцсвязи также встретится с избранными главами регионов-субъектов. По его словам, это традиционная встреча, которую Путин каждый раз проводит после состоявшихся выборов.
Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ.
В ходе заседания Вячеслава Володина переибрали на пост председателя палаты парламента. Он набрал 90,2%, за него проголосовали 406 из 442 присутствующих депутатов, что составляет 98,2% от списочного состава. Володин отметил, что результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%.
На заседании также утвердили девять заместителей председателя палаты парламента девятого созыва. Зампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.