Украинский посол оценил ущерб от конфликта в $600 млрд
Украина оценивает совокупный ущерб от конфликта с Россией примерно в $600 млрд. Об этом посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил в интервью венгерской радиостанции InfoRadio.
По словам дипломата, ущерб промышленности превышает $60 млрд, транспортной инфраструктуре – оценивается в $96 млрд. Потери энергетического сектора, как отметил Шандор, превышают $100 млрд.
Посол также заявил, что размер ущерба продолжает увеличиваться ежедневно.
28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев заявил, что военные расходы страны в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. Таким образом, стране может потребоваться дополнительно $75 млрд. По словам Ермоличева, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров. Он отметил, что нехватка средств остается одним из рисков при планировании расходов на следующий год.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на конец августа составил 9602,89 млрд грн ($215,55 млрд), достигнув таким образом исторического максимума. Лишь по итогам августа украинский госдолг увеличился на $1,37 млрд.
На конец июля госдолг Украины вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд). внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд).