Украинский посол оценил ущерб от конфликта в $600 млрд

28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев заявил, что военные расходы страны в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. Таким образом, стране может потребоваться дополнительно $75 млрд. По словам Ермоличева, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров. Он отметил, что нехватка средств остается одним из рисков при планировании расходов на следующий год.