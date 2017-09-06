Москва выходит на рынок торговой недвижимости

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













О проектах «Мосинжпроекта» в сегменте торговой недвижимости раньше не заявлялось Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство на территории совхоза им. XXI съезда КПСС на Изюмской улице в Южном Бутове торгового центра на 11 000 кв. м, следует из сообщения Москомстройинвеста. Инвестор проекта – принадлежащий городу «Мосинжпроект», знают чиновник столичной мэрии и два консультанта, работавших с компанией. Ее представитель на запрос не ответил. Инвестиции в строительство объекта директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский оценивает в 660–770 млн руб.

«Мосинжпроект» – крупнейшая в столице проектно-строительная компания. Она, по собственным данным, является оператором программы развития метрополитена (строительство 74 станций до 2020 г.) и транспортно-пересадочных узлов, генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, генподрядчиком реконструкции стадиона «Лужники» и управляющей компанией по строительству парка «Зарядье» в центре Москвы. В 2014 г. заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин оценивал оборот «Мосинжпроекта» примерно в 100 млрд руб. (более свежих данных нет).

В 2015 г. компания планировала заниматься и гражданским строительством, в частности строить жилую и коммерческую недвижимость, рассказывал «Ведомостям» ее представитель. На тот момент в портфеле компании уже был проект многофункционального комплекса (включал офисы, гостиницу и апартаменты) на 150 000 кв. м в «Москва-сити». Правда, спустя год «Мосинжпроект» выставил на продажу свои дочерние компании, специализирующиеся на строительстве и проектировании жилых проектов (см. врез). Хуснуллин объяснял это решением «Мосинжпроекта» сконцентрироваться на развитии транспортной инфраструктуры.

О проектах «Мосинжпроекта» в сегменте торговой недвижимости раньше не заявлялось. В городе есть ряд площадок, где для нужд местных жителей необходимо построить торговые центры, поясняет столичный чиновник, однако найти инвесторов на такие проекты не всегда получается. В этой связи задача поручена «Мосинжпроекту», резюмировал он.

В этом районе действительно нет районного торгового центра, хотя жилая застройка довольно плотная, подтверждает Обуховский из Knight Frank. Площадка хоть и расположена в зоне плотной жилой застройки, активный трафик в этом месте отсутствует, так как Изюмская улица не является крупной магистралью, не согласен директор по развитию бизнеса группы консультационных услуг JLL Антон Коротаев. Кроме того, по его словам, в непосредственной близости от будущего объекта находится сразу несколько торговых комплексов: «Витте молл», «Виктория», «Южное Бутово». Поэтому нельзя утверждать, что предложение ритейла в районе отсутствует, считает Коротаев.