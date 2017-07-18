Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: «Москапстрой» поможет с реновацией

Москва купит «Москапстрой»

Компания была самым крупным техническим заказчиком при Юрии Лужкове

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство «Мосинжпроекта» (владелец – правительство Москвы) о покупке 98,38% акций «Москапстроя». 30,43% «Москапстроя» – у АФК «Система», около 30% – у его гендиректора Марины Мамонтовой, 18,37% – у члена совета директоров Леонида Моносова («СПАРК-Интерфакс»). Условия готовящейся сделки обсуждаются, сообщил представитель АФК «Система». Представитель столичного стройкомплекса на вопросы не ответил. Связаться с Мамонтовой и Моносовым не удалось.

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