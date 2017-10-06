Москва начинает изымать участки у владельцев промзон, не развивающих их
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Три пилотных проекта комплексного развития территорий (КРТ) могут быть реализованы на территории производственных зон «Бирюлево» (9,6 га), «Коровино» (10,86) и «Братцево» (26,36), сообщил на международной выставке Exporeal замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. Это первый опыт применения вступившего в силу в начале года закона «О комплексном развитии территорий», который позволяет изымать участки у владельцев промзон, если те не развивают их. Идея закона в том, чтобы объединить всех собственников промзон для освоения их территорий.
Москва определила правила взаимодействия с инвесторами по этому закону, рассказывает Артемов: мэрия принимает решение, если 50% территории занимают самострои или аварийные объекты либо участок используется не по назначению или включен в адресную инвестиционную программу Москвы.
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