Москва начинает изымать участки у владельцев промзон, не развивающих их

Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Землю верните, пожалуйста

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С новым законом реновация промзон пойдет быстрее Максим Стулов / Ведомости

Три пилотных проекта комплексного развития территорий (КРТ) могут быть реализованы на территории производственных зон «Бирюлево» (9,6 га), «Коровино» (10,86) и «Братцево» (26,36), сообщил на международной выставке Exporeal замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. Это первый опыт применения вступившего в силу в начале года закона «О комплексном развитии территорий», который позволяет изымать участки у владельцев промзон, если те не развивают их. Идея закона в том, чтобы объединить всех собственников промзон для освоения их территорий.

Москва определила правила взаимодействия с инвесторами по этому закону, рассказывает Артемов: мэрия принимает решение, если 50% территории занимают самострои или аварийные объекты либо участок используется не по назначению или включен в адресную инвестиционную программу Москвы.