Москва одобрила строительство 594 000 «квадратов» недвижимости в промзоне «Грайвороново»

Почти 600 000 кв. м недвижимости планируется построить в промзоне «Грайвороново» на юго-востоке столицы, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Согласно сообщению ведомства, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект планировки территории части производственной зоны № 56 «Грайвороново», ограниченной Рязанским проспектом и полосой отвода Малого кольца Московской окружной железной дороги. Площадь территории в границах проекта планировки составляет около 86 га.

«Согласно проекту на участке площадью порядка 17 га предусматривается новое строительство суммарной площадью 594 000 кв. м, которое будет включать общественно-жилую и нежилую застройку», – говорит председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, 495 000 кв. м недвижимости будет построено на территории ПАО «Карачаровский механический завод». Площадь жилой застройки составит 253 000 кв. м. Под нежилую часть будет отведено 242 000 кв. м, из них 22 000 кв. м придется на комплекс зданий с единым школьным центром на 750 мест и детским садом на 350 мест.

Еще 99 000 кв. м недвижимости будет возведено на участках ООО «Выставочный центр "Стройэкспо». Из них под нежилую застройку планируется отвести 33 000 кв. м, под жилую – 66 000 кв. м.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что застройкой «Грайвороново» будет заниматься девелоперская группа ПСН, которая вложит в проект около $550 млн. У ПСН в промзоне уже есть проект жилого комплекса «Среда» общей площадью застройки 763 000 кв. м. Объем инвестиций в проект компания оценивала в $900 млн.