Как собственникам жилья в новых домах избежать платы за капитальный ремонт в «общий котел»
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Собственники квартир накапливают деньги на капитальный ремонт дома либо на счете регионального оператора (регионального фонда капитального ремонта), либо на специальном счете. По статистике Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в стране преобладает первый способ – в 2017 г. в так называемом общем котле насчитывалось 87,9% многоквартирных домов, включенных в региональные программы капремонта. Домов, открывших спецсчета, – 11,1%. В 2015 г. их было 8,1%.
Московская статистика практически аналогичная: по информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, 2872 столичных дома (11%) имеют спецсчета (данные на 1 февраля 2018 г.). С июля 2015 г. по январь 2018 г. из общего котла на спецсчета перешли 294 многоквартирных дома. А недавно глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что число домов, выбравших спецсчета, подбирается к 20%.
По оценке Ирины Генцлер, руководителя жилищного сектора фонда «Институт экономики города», доля многоквартирных домов (МКД) со специальными счетами медленно, но все же увеличивается, а также меняется распределение спецсчетов по их владельцам: немного снижается доля принадлежащих региональным операторам, увеличиваются доли счетов, открытых ТСЖ (ЖСК) и управляющими организациями (по закону только эти четыре юрлица могут быть владельцами спецсчетов).
«На начальном этапе большинство домов по доброй или недоброй воле попали в общий котел. Но люди начали разбираться», – комментирует Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. По ее наблюдениям, за последнее время движение к спецсчетам стало более энергичным, особенно это касается жилищного фонда, который сейчас находится в нормальном состоянии: «Жителям таких домов общий котел крайне невыгоден, потому что неизвестно, что будет с ним через 20 лет, а ремонт им делать через 25 лет».
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