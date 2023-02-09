Чешская PPF Group может продать еще один крупный актив в России

Чешская PPF Group может продать еще один крупный актив в РоссииОсновным претендентом на «Невский центр» в Санкт-Петербурге стал владелец местных торговых центров «Владимирский пассаж» и «Авеню»
Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate договаривается с «крупным петербургским инвестором» о продаже ему торгово-развлекательного центра «Невский центр» (91 000 кв. м), который расположен на Невском проспекте в центре Северной столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с самим объектом и с этой компанией. По их словам, сделка уже получила одобрение правительственной комиссии. Потенциальный покупатель может быть связан с фирмой «Аптекарский», которой принадлежат торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж» на Владимирском проспекте, «Авеню» на Выборгском шоссе и «Космос» на ул. Типанова, говорят два собеседника «Ведомостей». Источник, близкий к переговорам, эту информацию подтвердил, уточнив, что сделка на данный момент не закрыта. Представители PPF Real Estate и ООО «Аптекарский» от комментариев отказались.
PPF Real Estate, созданная чешским бизнесменом Петером Келлнером (погиб в марте 2021 г.), до февраля этого года была одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Она занимала 13-е место в рейтинге рантье журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $155 млн. Компания приобрела «Невский центр» у финского ритейлера Stockmann за 171 млн евро в 2018 г.
Сейчас это один из последних активов чешской группы в России. После начала СВО она продала торгово-развлекательный центр «Ярмарка» в Астрахани инвесткомпании Central Properties. А в конце прошлого года один из крупнейших в России логопарков – комплекс «Южные врата» в Домодедове перешел производителю металлоконструкций «Венталл». Еще один торговый центр – «М5 молл» (83 200 кв. м) в Рязани достался местному девелоперу «Мармакс», а бизнес-парк Comcity (185 000 кв. м) на Киевском шоссе – фирме Inventa, которая занимается управлением активами израильско-грузинского бизнесмена Авигдора Ярдени. Непроданными пока остаются складской комплекс «Трилоджи парк Томилино» (107 000 кв. м) на юго-востоке Московской области и бизнес-центр «Метрополис» (113 000 кв. м) недалеко от ст. м. «Войковская» на севере столицы.