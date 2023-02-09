Чешская PPF Group может продать еще один крупный актив в России

Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate договаривается с «крупным петербургским инвестором» о продаже ему торгово-развлекательного центра «Невский центр» (91 000 кв. м), который расположен на Невском проспекте в центре Северной столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с самим объектом и с этой компанией. По их словам, сделка уже получила одобрение правительственной комиссии. Потенциальный покупатель может быть связан с фирмой «Аптекарский», которой принадлежат торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж» на Владимирском проспекте, «Авеню» на Выборгском шоссе и «Космос» на ул. Типанова, говорят два собеседника «Ведомостей». Источник, близкий к переговорам, эту информацию подтвердил, уточнив, что сделка на данный момент не закрыта. Представители PPF Real Estate и ООО «Аптекарский» от комментариев отказались.