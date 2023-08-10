Немецкая фармкомпания Bionorica выставила на продажу недостроенный завод в Воронеже

О том, что немецкая фармкомпания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в Воронеже, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к фирме, которая рассматривала приобретение этого предприятия. По его словам, решение о продаже связано с санкционными ограничениями, которые ввел Европейский союз в отношении России, в результате чего ввоз в Россию зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен. Представитель российского офиса Bionorica эту информацию подтвердил. По его словам, «в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза». По этой причине немецкий производитель ищет «подходящего партнера, способного гарантировать его запуск». Других деталей он не уточнил, сообщив лишь, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.