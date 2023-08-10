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Немецкая фармкомпания Bionorica выставила на продажу недостроенный завод в Воронеже

Из-за европейских санкций она так и не смогла запустить производство в России
Анастасия Ковалева
Bionorica начала строительство завода в Воронеже для локализации производства еще в 2017 г. / Пресс-служба правительства Воронежской области

О том, что немецкая фармкомпания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в Воронеже, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к фирме, которая рассматривала приобретение этого предприятия. По его словам, решение о продаже связано с санкционными ограничениями, которые ввел Европейский союз в отношении России, в результате чего ввоз в Россию зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен. Представитель российского офиса Bionorica эту информацию подтвердил. По его словам, «в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза». По этой причине немецкий производитель ищет «подходящего партнера, способного гарантировать его запуск». Других деталей он не уточнил, сообщив лишь, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.

Bionorica продолжит поставки своих препаратов, так как санкции не распространяются на лекарственные средства, отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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