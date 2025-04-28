Военные смогут повторно получить бесплатное жилье

В 2019 г. была внесена поправка, позволяющая обеспечивать жильем даже тех, кто уже был обеспечен как член семьи другого военнослужащего. Но, как отметил КС, это изменение не было учтено в оспариваемых нормах, что создало правовую неопределенность. Суд указал на несогласованность положений закона и подзаконных актов, что нарушает конституционные принципы справедливости и равенства, и потребовал внесения изменений в законодательство. До внесения этих изменений военнослужащие не могут быть лишены права на повторное получение жилья.