Военные смогут повторно получить бесплатное жилье

Военные смогут повторно получить бесплатное жильеСейчас они могут претендовать на обеспечение жильем только единоразово
Министерство обороны предложило внести поправки в закон, регулирующий право военнослужащих на получение жилья. Согласно проекту, военные смогут претендовать на бесплатное жилье или субсидию (один раз), если ранее не получали жилье как члены семей других военнослужащих. Конституционный суд (КС) уже признал не соответствующими Основному закону нормы, которые препятствовали повторному получению бесплатного жилья военнослужащими, писали «Ведомости».
Изменения предлагается внести ст. 15 закона «О статусе военнослужащих» – дополнить ее п. 21. По нему те, кто не был обеспечен жильем в качестве членов семей других военных, имеют право на обеспечение жилищной субсидией или жилым помещением в федеральной собственности. Согласно проектной документации, такое право предоставляется один раз.
КС ранее рассматривал жалобу подполковника Юлии Митрофановой. Она поступила на службу в 2002 г., а после гибели мужа в 2013 г. получила льготную квартиру в Ростове-на-Дону. Впоследствии Митрофанова приватизировала жилье и передала свою долю сыну. После перевода в Санкт-Петербург она осталась без жилья и подала иск в жилищную комиссию, но получила отказ, так как суд посчитал, что она уже воспользовалась своим правом на жилье как родственник военного.
В 2019 г. была внесена поправка, позволяющая обеспечивать жильем даже тех, кто уже был обеспечен как член семьи другого военнослужащего. Но, как отметил КС, это изменение не было учтено в оспариваемых нормах, что создало правовую неопределенность. Суд указал на несогласованность положений закона и подзаконных актов, что нарушает конституционные принципы справедливости и равенства, и потребовал внесения изменений в законодательство. До внесения этих изменений военнослужащие не могут быть лишены права на повторное получение жилья.
Тем самым КС подтвердил недопустимость смешения разных статусов военнослужащего: когда право на жилье производно от прав других лиц и когда оно возникает у самого военнослужащего, говорила «Ведомостям» старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. По ее мнению, закрепление этого подхода будет способствовать решению проблемы противоречия как в правовом регулировании, так и в правоприменительной практике.
Согласно действующему порядку, если военный выписывался или продавал квартиру, то это могло считаться намеренным ухудшением жилищных условий, указывает адвокат по военным делам Максим Гребенюк. В таком случае только через пять лет можно опять становиться нуждающимся в улучшении жилищных условий. О том что законопроект значительно улучшает положение российских военнослужащих, говорит и судебный юрист Михаил Лисин. Он отмечает, что точное количество военных, которые испытывали трудности из-за отсутствие законодательной нормы, сложно посчитать, так как им не свойственно открыто жаловаться.
Как заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны в середине декабря 2024 г., в ближайшие три года на обеспечение жильем военнослужащих будет дополнительно направлено 113 млрд руб. Он также подчеркнул, что накопительная ипотечная система, действующая уже 20 лет, позволила обеспечить жильем свыше 202 000 военнослужащих, и призвал продолжать развитие инфраструктуры военных городков и повышать уровень медицинского обеспечения.
Глава министерства Андрей Белоусов на том же заседании уточнил, что в 2024 г. на предоставление жилищных субсидий было выделено более 80 млрд руб., благодаря чему субсидии получили около 4000 военнослужащих. При этом он признал, что очередь на получение квартир и субсидий остается недопустимо большой – в ней состоят более 48 000 человек. По словам министра, для решения этой проблемы необходимо увеличить финансирование: в 2026 г. на жилищные субсидии планируется направить дополнительно 149 млрд руб.