На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация

На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнацияЦены на готовые квартиры в крупнейших городах страны не растут в основном из-за дорогой ипотеки
Средняя цена 1 кв. м жилья в готовых домах в российских городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях по итогам мая составила 195 200 руб., подсчитала компания «Циан». По ее данным, столько же квартиры на вторичном рынке страны стоили и в апреле. Динамика в последний месяц практически отсутствовала и по данным сервиса «Яндекс недвижимость», правда он рассчитывает не среднюю, а медианную цену.
Без учета Московской и Ленинградской областей такие лоты подорожали всего на 0,2% до 142 000 руб. за квадрат, говорит его представитель. В «Циане» уточняют, что в последний раз стоимость квартир на вторичке росла более чем на 1% в месяц 1,5 года назад. Таким образом, это самый длительный период стагнации на этом рынке за последнее десятилетие, уточняет собеседник «Ведомостей».