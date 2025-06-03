На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация

Без учета Московской и Ленинградской областей такие лоты подорожали всего на 0,2% до 142 000 руб. за квадрат, говорит его представитель. В «Циане» уточняют, что в последний раз стоимость квартир на вторичке росла более чем на 1% в месяц 1,5 года назад. Таким образом, это самый длительный период стагнации на этом рынке за последнее десятилетие, уточняет собеседник «Ведомостей».