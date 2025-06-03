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На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация

Цены на готовые квартиры в крупнейших городах страны не растут в основном из-за дорогой ипотеки
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя цена 1 кв. м жилья в готовых домах в российских городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях по итогам мая составила 195 200 руб., подсчитала компания «Циан». По ее данным, столько же квартиры на вторичном рынке страны стоили и в апреле. Динамика в последний месяц практически отсутствовала и по данным сервиса «Яндекс недвижимость», правда он рассчитывает не среднюю, а медианную цену.

Без учета Московской и Ленинградской областей такие лоты подорожали всего на 0,2% до 142 000 руб. за квадрат, говорит его представитель. В «Циане» уточняют, что в последний раз стоимость квартир на вторичке росла более чем на 1% в месяц 1,5 года назад. Таким образом, это самый длительный период стагнации на этом рынке за последнее десятилетие, уточняет собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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