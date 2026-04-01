Новостройки стали медленней дорожать

Новостройки стали медленней дорожатьАжиотаж перед изменением условий семейной ипотеки закончился
Темпы роста цен на квартиры в новостройках в городах-миллионниках по итогам I квартала 2026 г. замедлились, по данным компании «Циан». Там утверждают, что в январе – марте средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке достигла 210 000 руб., это на 3,2% больше, чем было в предыдущие три месяца. В IV квартале прошлого года стоимость лотов на «первичке» увеличилась на 5,5% к июлю – августу, а в I квартале 2025 г. – на 4,1%, уточняет представитель сервиса. За год же новостройки у застройщиков подорожали в среднем на 12%, говорит главный аналитик «Циана» Алексей Попов. По его словам, в декабре 2025 г. показатель к аналогичному месяцу 2024 г. тоже был выше – 15%.
Похожую статистику приводит и система BnMap.pro. Согласно ее подсчетам, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке крупнейших городов страны в марте составила 216 400 руб. Это на 13% больше, чем было год назад, и на 2% – чем в декабре 2025 г., говорит ее представитель.
Снижение темпов роста цен Попов связывает с сокращением спроса на новостройки. Кроме того, по его словам, стало больше предложений со «скидками». Впрочем, в этом случае речь идет скорее о различных маркетинговых уловках или специальных условиях для покупателей без ипотеки, чем о массовом снижении стоимости жилья, добавляет он. Падение продаж и, как следствие, темпов подорожания квартир подтверждают и сами застройщики. В конце прошлого года аномальная активность в преддверии ужесточения условий семейной ипотеки подстегнула цены на строящееся жилье, напоминает генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. А в феврале и марте 2026 г., по его словам, число сделок заметно сократилось, что существенно ограничило возможности девелоперов повышать стоимость квартир.
Запас ажиотажного отложенного спроса, позволившего искусственно разогнать цены в конце прошлого года, себя исчерпал, соглашается руководитель проекта «Сады морей. Геленджик» Олег Сакадин. При этом, продолжает эксперт, ограничение семейной программы с 1 февраля существенно охладило продажи в наиболее зависимых от ипотеки сегментах. В итоге на рынке остались в основном покупатели с реальной потребностью в жилье, считает коммерческий директор «Балчуг девелопмента» Ирина Соболева. Как следствие, сегмент, по мнению Сакадина, возвращается к реальному соотношению объема предложения и покупательских возможностей. За первые три месяца 2026 г. продажи снизились на 47–53% в зависимости от региона, напоминает он.
Сворачивание льготных программ и высокая ключевая ставка ограничивают приток новых клиентов, констатирует директор по продажам жилой недвижимости компании «Мангазея» Федор Ушаков.
В результате девелоперы чаще предлагают скидки, говорит исполняющая обязанности коммерческого директора девелопера «Север» Мария Долгих. А по словам основателя ГК «Хайтэк девелопмент» Алексея Самойлова, игроки сейчас фокусируются на темпах реализации лотов, используя гибкие финансовые инструменты, которые можно подстроить под индивидуальные запросы покупателей.
Впрочем, в разрезе отдельных городов ценовая динамика была неоднородной. По данным BnMap.pro, за I квартал сильнее всего по отношению к предыдущим трем месяцам новостройки подорожали в Новосибирске (+6%, до 171 400 руб.), Волгограде (+4,3%, до 133 900 руб.), Перми (+4,2%, до 174 500 руб.), Самаре (+3,9%, до 155 400 руб.) и Санкт-Петербурге (+3,6%, 366 800 руб.). «Циан» среди мегаполисов с максимальным ростом стоимости «первички» в январе – марте также называет Пермь (+6,9%, до 173 900 руб.), Самару (+6,2%, до 186 800 руб.) и Санкт-Петербург (+7,5%, до 338 100 руб.). Но, по информации этого сервиса, существеннее всего метр прибавил в Ростове-на-Дону (+ 8,3% до 188 200 руб.). Эти города демонстрируют устойчивый спрос, который во многом поддерживается местной миграцией, инвестиционной активностью и ограниченным предложением в востребованных сегментах, говорит Долгих. В Ростове-на-Дону, к примеру, новостройки сильно подорожали за счет роста доли жилых комплексов на высоких стадиях строительства, а в Самаре – в связи с низкой базой, добавляет Попов. В Санкт-Петербурге, по его мнению, на стоимость метра влияет ужесточение требований городских властей к архитектуре проектов, благоустройству дворов и общественных пространств.
В ряде субъектов стоимость «первички», наоборот, снизилась по сравнению с концом прошлого года. По статистике BnMap.pro, в минус ушли Казань (-1,1%, до 277 100 руб.), Омск (-0,3%, до 157 300 руб.) и Челябинск (-1,9%, до 166 900 руб.). По оценке «Циана», в Краснодаре новостройки подешевели на 1,1% до 173 400 руб. за «квадрат» на фоне высокой конкуренции. Краснодар и Челябинск – рынки с чувствительным спросом, сильно зависящим от условий ипотечного кредитования, а также с заметным ростом предложения, добавляет Долгих.
Проекты в Москве в административных границах города, по данным «Циана», в I квартале прибавили 3,4% за три месяца и 28% за год, до 506 400 руб. за 1 кв. м. Средняя цена новостроек в Москве в марте зафиксировалась на уровне 782 400 руб. (+1,1% к декабрю и +18,2% к прошлому марту), уточняет генеральный директор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина. В новой Москве, по ее словам, стоимость за год поднялась на 20,9% до 337 300 руб. за 1 кв. м, прирост с декабря составил 0,5%.
Подорожание «первички» в столице она объясняет вымыванием наиболее бюджетных вариантов. Так, если в марте 2025 г. в старой Москве на лоты до 12 млн руб., по данным Redcat, приходилось 12,3% экспозиции, то в этом году – только 2,1%. В новой Москве ситуация аналогичная: доля предложения с бюджетом до 9 млн руб. за год сократилась с 15 до 3,6%, говорит Шаталина. При этом купленные лоты не замещаются новым предложением – жилья комфорт-класса в Москве строится все меньше, добавляют в BnMap.pro.
В перспективе темпы роста цен должны ускорится, надеются застройщики. Ключевая ставка снижается, и покупатели, которые берут паузу сейчас, вернутся на рынок при более доступной ипотеке, считает Соболева.