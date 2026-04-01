Новостройки стали медленней дорожать

Впрочем, в разрезе отдельных городов ценовая динамика была неоднородной. По данным BnMap.pro, за I квартал сильнее всего по отношению к предыдущим трем месяцам новостройки подорожали в Новосибирске (+6%, до 171 400 руб.), Волгограде (+4,3%, до 133 900 руб.), Перми (+4,2%, до 174 500 руб.), Самаре (+3,9%, до 155 400 руб.) и Санкт-Петербурге (+3,6%, 366 800 руб.). «Циан» среди мегаполисов с максимальным ростом стоимости «первички» в январе – марте также называет Пермь (+6,9%, до 173 900 руб.), Самару (+6,2%, до 186 800 руб.) и Санкт-Петербург (+7,5%, до 338 100 руб.). Но, по информации этого сервиса, существеннее всего метр прибавил в Ростове-на-Дону (+ 8,3% до 188 200 руб.). Эти города демонстрируют устойчивый спрос, который во многом поддерживается местной миграцией, инвестиционной активностью и ограниченным предложением в востребованных сегментах, говорит Долгих. В Ростове-на-Дону, к примеру, новостройки сильно подорожали за счет роста доли жилых комплексов на высоких стадиях строительства, а в Самаре – в связи с низкой базой, добавляет Попов. В Санкт-Петербурге, по его мнению, на стоимость метра влияет ужесточение требований городских властей к архитектуре проектов, благоустройству дворов и общественных пространств.