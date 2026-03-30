Предложение квартир в аренду в России за год выросло на 20%

Общий объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России в I квартале 2026 г. увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании компании «Циан». По ее данным, сейчас для найма доступно 86 000 квартир против 71 000 в декабре и 71 500 в прошлом марте. Это максимальный показатель с начала 2023 г., подчеркивает ведущий аналитик этого сервиса Елена Бобровская. О значительном росте объектов в экспозиции говорят и другие эксперты. По данным «Авито недвижимости», за январь – март данный показатель в крупных городах прибавил 18%, а за год – 22%. В «Яндекс аренде» говорят об увеличении предложения в мегаполисах на 32,4% за последний квартал к предыдущим трем месяцам. Квартир в аренду становится все больше за счет лотов от инвесторов, утверждает Бобровская. По ее словам, доля объявлений в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14% в 2025 г. до 20% в I квартале 2026 г. Именно они и внесли основной вклад в прирост показателя, подчеркивает эксперт. Об увеличении активности инвестиционных покупателей, выводящих ранее купленное жилье на арендный рынок, говорит и руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев. Но, по его мнению, скачок предложения объясняется прежде всего перетоком объектов с сегмента продажи.