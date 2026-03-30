Предложение квартир в аренду в России за год выросло на 20%Это результат активизации инвесторов, купивших жилье для сдачи
Общий объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России в I квартале 2026 г. увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании компании «Циан». По ее данным, сейчас для найма доступно 86 000 квартир против 71 000 в декабре и 71 500 в прошлом марте. Это максимальный показатель с начала 2023 г., подчеркивает ведущий аналитик этого сервиса Елена Бобровская. О значительном росте объектов в экспозиции говорят и другие эксперты. По данным «Авито недвижимости», за январь – март данный показатель в крупных городах прибавил 18%, а за год – 22%. В «Яндекс аренде» говорят об увеличении предложения в мегаполисах на 32,4% за последний квартал к предыдущим трем месяцам. Квартир в аренду становится все больше за счет лотов от инвесторов, утверждает Бобровская. По ее словам, доля объявлений в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14% в 2025 г. до 20% в I квартале 2026 г. Именно они и внесли основной вклад в прирост показателя, подчеркивает эксперт. Об увеличении активности инвестиционных покупателей, выводящих ранее купленное жилье на арендный рынок, говорит и руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев. Но, по его мнению, скачок предложения объясняется прежде всего перетоком объектов с сегмента продажи.
Пул квартир, который россияне снимали, дожидаясь ввода жилья, купленного по льготной ипотеке, освобождается, поясняет директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова. Кроме того, продолжает она, появляются лоты со вторичного рынка. Собственники сдают их либо параллельно с поиском покупателей, либо вообще отказываются от продажи, так как не видят адекватных возможностей для использования денежных средств, полученных от реализации недвижимости, отмечает она. Сказывается и сезонный фактор: рост предложения характерен для первых месяцев года, когда спрос на аренду ниже, чем летом и в начале осени, добавляет руководитель сервиса «Яндекс аренда» Андрей Зайко.