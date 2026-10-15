Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 415,14-0,26%RTSI906,28-0,26%RGBI111,59+0,21%RGBITR769,11+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

РСХБ построит себе новый офис на западе Москвы

Столичные власти выделили банку участок в Филях в качестве компенсации за другой бизнес-центр
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэрия Москвы выделит Россельхозбанку (РСХБ) без проведения торгов 1,49 га в Береговом проезде на западе столицы для строительства офисного комплекса. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что это решение еще в мае одобрила градостроительно-земельная комиссия. Об этом также в начале октября сообщал профильный телеграм-канал «Стройки – и точка», но без указания источника. По его информации, данная площадка была предоставлена финансовой организации в качестве компенсации за изъятие бизнес-центра в 1-м Красногвардейском проезде рядом с «Москва-сити». Этот объект занимает часть территории, на которой одобрено строительство национального центра «Россия». Запрос в РСХБ остался без ответа.

Общая площадь будущего офисного комплекса должна составить около 100 000 кв. м, говорится в документах. Впрочем, окончательные параметры проекта будут определены после согласования архитектурно-градостроительной концепции. Ранее данный участок был выделен структурам «Главстроя», который возводит рядом жилой комплекс «Береговой», для обеспечения строительства моста через Москву-реку.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь