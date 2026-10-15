РСХБ построит себе новый офис на западе Москвы

Мэрия Москвы выделит Россельхозбанку (РСХБ) без проведения торгов 1,49 га в Береговом проезде на западе столицы для строительства офисного комплекса. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что это решение еще в мае одобрила градостроительно-земельная комиссия. Об этом также в начале октября сообщал профильный телеграм-канал «Стройки – и точка», но без указания источника. По его информации, данная площадка была предоставлена финансовой организации в качестве компенсации за изъятие бизнес-центра в 1-м Красногвардейском проезде рядом с «Москва-сити». Этот объект занимает часть территории, на которой одобрено строительство национального центра «Россия». Запрос в РСХБ остался без ответа.