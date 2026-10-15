РСХБ построит себе новый офис на западе Москвы

РСХБ построит себе новый офис на западе МосквыСтоличные власти выделили банку участок в Филях в качестве компенсации за другой бизнес-центр
Мэрия Москвы выделит Россельхозбанку (РСХБ) без проведения торгов 1,49 га в Береговом проезде на западе столицы для строительства офисного комплекса. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что это решение еще в мае одобрила градостроительно-земельная комиссия. Об этом также в начале октября сообщал профильный телеграм-канал «Стройки – и точка», но без указания источника. По его информации, данная площадка была предоставлена финансовой организации в качестве компенсации за изъятие бизнес-центра в 1-м Красногвардейском проезде рядом с «Москва-сити». Этот объект занимает часть территории, на которой одобрено строительство национального центра «Россия». Запрос в РСХБ остался без ответа.
Общая площадь будущего офисного комплекса должна составить около 100 000 кв. м, говорится в документах. Впрочем, окончательные параметры проекта будут определены после согласования архитектурно-градостроительной концепции. Ранее данный участок был выделен структурам «Главстроя», который возводит рядом жилой комплекс «Береговой», для обеспечения строительства моста через Москву-реку.