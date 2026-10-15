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Главная / Недвижимость /

Элитные квартиры в готовых домах Москвы подорожали более чем на 20%

Это результат в том числе перетока покупателей с рынка новостроек
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке элитного жилья в Москве в сентябре 2026 г. составила 1,8 млн руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. В III квартале данный показатель прибавил 4%, а за год – 22%, отмечает ее управляющий партнер Ольга Кузнецова. По ее словам, средний бюджет выставленного на продажу лота вырос до 299 млн руб. (+3% к апрелю – июню и +16% к сентябрю 2025 г.) на фоне сокращения площади на 5% до 165,6 кв. м.

Похожие данные приводит и агентство недвижимости Point Estate. Там также говорят о средней стоимости высокобюджетных квартир и апартаментов в 1,8 млн руб. за квадрат. За год такие лоты подорожали на 20%, а общий бюджет – на 15% до 300 млн руб. при среднем размере объектов в 165 кв. м (-5%). А вот в «Intermark городская недвижимость» считают, что цены увеличились только на 6,7% относительно сентября 2025 г. до 1,1 млн руб. за метр.

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