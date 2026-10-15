Элитные квартиры в готовых домах Москвы подорожали более чем на 20%

Средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке элитного жилья в Москве в сентябре 2026 г. составила 1,8 млн руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. В III квартале данный показатель прибавил 4%, а за год – 22%, отмечает ее управляющий партнер Ольга Кузнецова. По ее словам, средний бюджет выставленного на продажу лота вырос до 299 млн руб. (+3% к апрелю – июню и +16% к сентябрю 2025 г.) на фоне сокращения площади на 5% до 165,6 кв. м.