AFI Development сократила убытки в 10 раз

Чистый убыток AFI Development за 2016 г. составил $47,9 млн. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 г. ($466,7 млн), говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль группы компаний в прошлом году выросла на 17,4% по сравнению с 2015 г. и составила $49,4 млн (против $42,1 млн). Выручка увеличилась на 48,2% за год до $138,3 млн.

В прошлом году компания получила на 10% меньше дохода от аренды - $83,6 млн (включая доход от эксплуатации отелей). Снижение в компании поясняют обесцениванием рубля.

Объем денежных средств компании по состоянию на 31 декабря 2016 г. уменьшился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $16,7 млн (против $42,4 млн в 2015 г.).

Валовая стоимость портфеля профильных активов увеличилась до $1,44 млрд с $1,43 млрд.

Компания AFI Development основана в 2001 г. и является дочерней структурой международного холдинга Africa Israel Investments Ltd. Компания работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области. В портфеле компании — проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости, всего более 600 000 кв. м завершенных объектов и свыше 1,3 млн кв. м объектов, находящихся в стадии разработки и строительства.