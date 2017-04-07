В Москве введено складов на 23% больше

Ввод складов в Московском регионе в I квартале 2017 г. вырос на 23% до 109 000 кв. м по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Colliers International.

Более 90% введенных объектов расположены на севере Московского региона. По предварительным прогнозам, новое строительство в 2017 г. не превысит 550 000-600 000 кв. м.

Низкий уровень нового строительства обусловлен тем, что девелоперы прежде всего стараются реализовать существующие площади.

Доля вакантных площадей продолжает постепенно снижаться и на конец отчетного периода составила 10,4%. К концу 2017 г. показатель вакантности будет находиться на уровне 9–9,5%, прогнозируют эксперты.