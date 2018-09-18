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Обеспечение россиян комфортным жильем обойдется в 2,5 трлн рублей

Правительство направит 2,53 трлн руб. на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, средства будут направлены на реализацию мероприятий по обеспечению граждан комфортным жильем и доступной ипотекой, развитию арендного жилья, формированию комфортной городской среды и повышению качества услуг ЖКХ. Кроме того, в программу заложена реализация федерального проекта «Цифровое строительство».

Одна из основных целей программы – увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 г. Если в 2017 г. в стране было введено 79,2 млн кв. м жилья, то уже в 2019 г. этот показатель по планам властей должен составить 88 млн кв. м.

Вторая важная цель программы – расселение в 2019–2025 гг. 12,42 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда в стране.

Деньги будут выделяться ежегодно по 2025 г. включительно. При этом, из федерального бюджета на реализацию программы будет направлено 1,89 трлн руб. Консолидированные ассигнования из региональных бюджетов составят 376,5 млрд руб., объем средств из внебюджетных источников — 270,1 млрд руб.