«Ростех» продал промзону под строительство жилья рядом с Белорусским вокзалом

Начальная сумма лота составляла 3,85 млрд руб. Именно столько и предложил «Айс девелопмент». О самой компании ничего не известно. Она была учреждена только в прошлом году бизнесменом Дмитрием Александровым. Он же является ее гендиректором. Фирма, согласно «СПАРК-Интерфакс», специализируется на вложениях в ценные бумаги. Телефоны у нее отсутствуют. Связаться с Александровым не удалось.