«Ростех» продал промзону под строительство жилья рядом с Белорусским вокзалом
Аукцион по продаже 100% долей в ООО «Фазотрон-инвест» признан несостоявшимся, договор будет заключен с единственным участником АО «Айс девелопмент», сказано в протоколе торгов.
«Фазотрон-инвесту» принадлежит 3,2 га и 18 зданий на 33 500 кв. м в Электрическом переулке рядом со станцией метро «Белорусская». Ранее эти объекты принадлежали научно-исследовательскому институту радиостроения «Фазотрон».
Продавцом долей в компании выступал «РТ-капитал», который отвечает за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех». На участке «Фазотрон-инвеста» можно возвести жилой комплекс с объектами инфраструктуры на 130 000 кв. м, говорил ранее представитель «РТ-капитала». Инвестиции в строительство этого объекта участники рынка оценивали в 8-10 млрд руб.
Начальная сумма лота составляла 3,85 млрд руб. Именно столько и предложил «Айс девелопмент». О самой компании ничего не известно. Она была учреждена только в прошлом году бизнесменом Дмитрием Александровым. Он же является ее гендиректором. Фирма, согласно «СПАРК-Интерфакс», специализируется на вложениях в ценные бумаги. Телефоны у нее отсутствуют. Связаться с Александровым не удалось.
Территорию «Фазотрона» ранее смотрели почти все крупные компании, среди них ПИК и MR Group, рассказывал один из консультантов, работавший с компаниями. Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель MR Group сообщил, что девелопер не принимал участия в аукционе по продаже «Фазотрон-инвеста».