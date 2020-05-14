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«Ростех» продал промзону под строительство жилья рядом с Белорусским вокзалом

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Аукцион по продаже 100% долей в ООО «Фазотрон-инвест» признан несостоявшимся,  договор будет заключен с единственным участником АО «Айс девелопмент», сказано в протоколе торгов.

«Фазотрон-инвесту» принадлежит 3,2 га и 18 зданий на 33 500 кв. м в Электрическом переулке рядом со станцией метро «Белорусская». Ранее эти объекты принадлежали научно-исследовательскому институту радиостроения «Фазотрон».  

Продавцом долей в компании выступал «РТ-капитал», который отвечает за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех».  На участке «Фазотрон-инвеста» можно возвести жилой комплекс с объектами инфраструктуры на 130 000 кв. м, говорил ранее представитель «РТ-капитала». Инвестиции в строительство этого объекта участники рынка оценивали в 8-10 млрд руб.

Начальная сумма лота составляла 3,85 млрд руб. Именно столько и предложил «Айс девелопмент». О самой компании ничего не известно. Она была учреждена только в прошлом году бизнесменом Дмитрием Александровым. Он же является ее гендиректором. Фирма, согласно «СПАРК-Интерфакс», специализируется на вложениях в ценные бумаги. Телефоны у нее отсутствуют. Связаться с Александровым не удалось.

Территорию «Фазотрона» ранее смотрели почти все крупные компании, среди них ПИК и MR Group, рассказывал один из консультантов, работавший с компаниями. Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель MR Group сообщил, что девелопер не принимал участия в аукционе по продаже «Фазотрон-инвеста».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных