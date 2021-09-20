WeWork объявила о планах выйти на IPO в октябре

В марте этого года в пресс-службе WeWork отмечали, что в результате сделки по слиянию компания будет оценена в $9 млрд. Компания также ожидает, что в результате сделки получит около $1,3 млрд, которые будут направлены на развитие сервиса. Сделка по выходу на биржу будет профинансирована за счет денежных средств BowX в размере $483 млн.