WeWork объявила о планах выйти на IPO в октябре
Сеть коворкингов WeWork объявила о планах провести IPO в октябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы компании. WeWork выйдет на биржу через слияние с компанией BowX, которая является компанией-SPAC (Special Purpose Acquisition Company — публичная компания без собственных активов).
У SPAC, так называемых компаний-пустышек, нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO.
Акционеры BowX обсудят условия сделки с WeWork на встрече 19 октября; если ее одобрят, сделка будет закрыта приблизительно 21 октября, а акции компании начнут торговаться на бирже под тикером WE, отмечается в сообщении.
В марте этого года в пресс-службе WeWork отмечали, что в результате сделки по слиянию компания будет оценена в $9 млрд. Компания также ожидает, что в результате сделки получит около $1,3 млрд, которые будут направлены на развитие сервиса. Сделка по выходу на биржу будет профинансирована за счет денежных средств BowX в размере $483 млн.
В середине 2019 г. WeWork оценивали почти в $50 млрд. Компания готовилась к IPO, но интерес инвесторов к сервису резко упал из-за опубликования проспекта эмиссии в августе 2019 г. Компания подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль. К моменту IPO, которое так и не состоялось, компанию оценивали уже в $10 млрд.
В сентябре 2019 г. из-за растущего давления со стороны инвесторов основатель компании Адам Нейман ушел с должности генерального директора и отказался от контролирующей доли в WeWork. В октябре 2019 г. Нейман получил около $1,7 млрд от SoftBank за выход из правления WeWork. При этом он остался консультантом компании с годовой зарплатой в $46 млн.
В марте текущего года SEC предупредила о больших рисках вложений в SPAC. «Никогда не стоит инвестировать в SPAC только потому, что кто-то из известных людей спонсирует, инвестирует или говорит, что это хорошее вложение», — подчеркнул регулятор.