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WeWork объявила о планах выйти на IPO в октябре

Ведомости

Сеть коворкингов WeWork объявила о планах провести IPO в октябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы компании. WeWork выйдет на биржу через слияние с компанией BowX, которая является компанией-SPAC (Special Purpose Acquisition Company — публичная компания без собственных активов). 

У SPAC, так называемых компаний-пустышек, нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO. 

Акционеры BowX обсудят условия сделки с WeWork на встрече 19 октября; если ее одобрят, сделка будет закрыта приблизительно 21 октября, а акции компании начнут торговаться на бирже под тикером WE, отмечается в сообщении. 

В марте этого года в пресс-службе WeWork отмечали, что в результате сделки по слиянию компания будет оценена в $9 млрд. Компания также ожидает, что в результате сделки получит около $1,3 млрд, которые будут направлены на развитие сервиса. Сделка по выходу на биржу будет профинансирована за счет денежных средств BowX в размере $483 млн. 

В середине 2019 г. WeWork оценивали почти в $50 млрд. Компания готовилась к IPO, но интерес инвесторов к сервису резко упал из-за опубликования проспекта эмиссии в августе 2019 г. Компания подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль. К моменту IPO, которое так и не состоялось, компанию оценивали уже в $10 млрд. 

В сентябре 2019 г. из-за растущего давления со стороны инвесторов основатель компании Адам Нейман ушел с должности генерального директора и отказался от контролирующей доли в WeWork. В октябре 2019 г. Нейман получил около $1,7 млрд от SoftBank за выход из правления WeWork. При этом он остался консультантом компании с годовой зарплатой в $46 млн. 

В марте текущего года SEC предупредила о больших рисках вложений в SPAC. «Никогда не стоит инвестировать в SPAC только потому, что кто-то из известных людей спонсирует, инвестирует или говорит, что это хорошее вложение», — подчеркнул регулятор.

Ранее по теме: WeWork выйдет на биржу путем слияния с публичной компанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных