WeWork выйдет на биржу путем слияния с публичной компанией
Сервис аренды офисов и коворкингов WeWork договорился о слиянии с компанией BowX Acquisition Corp. Об этом говорится на сайте сервиса.
BowX является публичной компанией, поэтому в результате слияния с ней WeWork также будет торговаться на бирже. В результате сделки WeWork будет оценен в $9 млрд, отмечается в сообщении.
Компания также ожидает, что в результате сделки получит около $1,3 млрд, которые будут направлены на развитие сервиса. Сделку планируется закрыть к III кварталу 2021 г.
Сделка по выходу на биржу будет профинансирована за счет денежных средств BowX в размере $483 млн.
В середине 2019 г. WeWork оценивали почти в $50 млрд. Компания готовилась к IPO, но интерес инвесторов к сервису резко упал из-за опубликования проспекта эмиссии в августе 2019 г. Компания «подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль». К моменту IPO, которое так и не состоялось, компанию оценивали уже в $10 млрд.
В сентябре 2019 г. из-за растущего давления со стороны инвесторов, основатель компании Адам Нейман ушел с должности генерального директора и отказался от контролирующей доли в WeWork. В октябре 2019 г. Нейман получил около $1,7 млрд от SoftBank за выход из правления WeWork. При этом он остался консультантом компании с годовой зарплатой в $46 млн.