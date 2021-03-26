WeWork выйдет на биржу путем слияния с публичной компанией

В середине 2019 г. WeWork оценивали почти в $50 млрд. Компания готовилась к IPO, но интерес инвесторов к сервису резко упал из-за опубликования проспекта эмиссии в августе 2019 г. Компания «подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль». К моменту IPO, которое так и не состоялось, компанию оценивали уже в $10 млрд.