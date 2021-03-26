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WeWork выйдет на биржу путем слияния с публичной компанией

Ведомости

Сервис аренды офисов и коворкингов WeWork договорился о слиянии с компанией BowX Acquisition Corp. Об этом говорится на сайте сервиса.

BowX является публичной компанией, поэтому в результате слияния с ней WeWork также будет торговаться на бирже. В результате сделки WeWork будет оценен в $9 млрд, отмечается в сообщении. 

Компания также ожидает, что в результате сделки получит около $1,3 млрд, которые будут направлены на развитие сервиса. Сделку планируется закрыть к III кварталу 2021 г. 

Сделка по выходу на биржу будет профинансирована за счет денежных средств BowX в размере $483 млн. 

В середине 2019 г. WeWork оценивали почти в $50 млрд. Компания готовилась к IPO, но интерес инвесторов к сервису резко упал из-за опубликования проспекта эмиссии в августе 2019 г. Компания «подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль». К моменту IPO, которое так и не состоялось, компанию оценивали уже в $10 млрд. 

В сентябре 2019 г. из-за растущего давления со стороны инвесторов, основатель компании Адам Нейман ушел с должности генерального директора и отказался от контролирующей доли в WeWork. В октябре 2019 г. Нейман получил около $1,7 млрд от SoftBank за выход из правления WeWork. При этом он остался консультантом компании с годовой зарплатой в $46 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных