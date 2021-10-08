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«Коммерсантъ» узнал о продаже ВЭБ.РФ офиса на проспекте Сахарова

Ведомости

ВЭБ.РФ продает здание площадью 35 400 кв. м на проспекте Академика Сахарова, 9, в центре Москвы, где в 1989–2018 гг. находился головной офис банка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. Отмечается также, что актив планируется реализовать на торгах, сроки которых будут определены позже. Сама госкорпорация завершает переезд в штаб-квартиру в бизнес-центре «Военторг» на Воздвиженке.

По словам главного исполнительного директора CBRE Владимира Пинаева, рыночная стоимость объекта в нынешнем состоянии может достигать 3-3,5 млрд руб. Пинаев считает, что комплекс морально устарел и не подходит для нужд ВЭБ.РФ, пишет газета. Кроме того, как отмечает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков, учитывая, что на базе госкорпорации создается единый институт развития, эта структура заинтересована в консолидации всех сотрудников в одном районе Москвы.

Продажа непрофильного актива и переход к работе на арендованных площадях позволит госкорпорации повысить эффективность, подчеркивает директор по корпоративным рейтингам «Эксперта РА» Павел Митрофанов, чьи слова приводятся в материале издания. Вместе с тем участники рынка не исключают и того, что вырученные от продажи актива средства ВЭБ.РФ может направить на выкуп здания «Военторга».

Свою заинтересованность в покупке здания на проспекте Академика Сахарова выразила ГК «Основа». Президент застройщика Александр Ручьев подтвердил изданию намерение компании участвовать в торгах.

Вместе с тем Пинаев предупреждает, что мэрия вряд ли одобрит снос здания, представляющего для города историческую ценность, и провести в нем можно будет только редевелопмент. По его словам, можно было бы поднять качество офисных площадей до класса B и частично совместить их с гостиницей. В этом районе нет заявленных к вводу бизнес-центров, что создает потенциал для реализации нового офисного проекта, отмечает Новиков. В этом случае здание, по его мнению, могло бы заинтересовать турецкую Enka. В ВЭБ.РФ подчеркнули, что текущие правила землепользования и застройки участка позволяют в том числе увеличить полезную площадь здания, отмечает газета.

Ранее по теме: Шувалов может перевести центральный офис ВЭБа поближе к Кремлю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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