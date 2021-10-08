«Коммерсантъ» узнал о продаже ВЭБ.РФ офиса на проспекте Сахарова

Вместе с тем Пинаев предупреждает, что мэрия вряд ли одобрит снос здания, представляющего для города историческую ценность, и провести в нем можно будет только редевелопмент. По его словам, можно было бы поднять качество офисных площадей до класса B и частично совместить их с гостиницей. В этом районе нет заявленных к вводу бизнес-центров, что создает потенциал для реализации нового офисного проекта, отмечает Новиков. В этом случае здание, по его мнению, могло бы заинтересовать турецкую Enka. В ВЭБ.РФ подчеркнули, что текущие правила землепользования и застройки участка позволяют в том числе увеличить полезную площадь здания, отмечает газета.